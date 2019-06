Treffen mit Star-DJs am Electric Love gewinnen!

Von 4. bis 6. Juli heizen am Electric Love Festival in Salzburg über 150 Acts den Besuchern ein! Insgesamt werden erstmals über 150 Künstler am Electric Love am Salzburg Ring zu Gast sein. So feiern die mehr als 180.000 Fan aus über 60 Nationen DJs wie Afrojack, Axwell, Diplo, DJ Snake, Eric Prydz, Marshmello, Oliver Heldens, Sven Väth, Tiesto oder Timmy Trumpet.