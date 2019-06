Heiratsantrag auf YouPorn vor 20 Mio. Usern

Was für viele wie ein schlechter Scherz klingt, ist für Hughes die ultimative Möglichkeit: „Die Erwartungen einen einzigartigen Heiratsantrag zu bekommen, sind so groß wie nie zuvor. Welchen besseren Weg gibt es, seine Liebesgeschichte wirklich einzigartig zu machen, als die Frage vor Millionen von Leuten zu stellen, auf einer der beliebtesten Websites der Welt?“ Außerdem wolle er etwas tun, um Partnerschaften zu fördern. Vor allem aber: Es wäre der erste Heiratsantrag auf einer Pornoseite. Das ist ja nicht wirklich ein großes Wunder - wer kommt schließlich auf so eine Idee?