Bub (10) in Bergwerk von Waggon überrollt - tot

Bei einem Schulausflug ist am Dienstag ein Bub in Deutschland tödlich verunglückt. Der Zehnjährige gehörte zu einer Schulklasse aus Wolfsburg, sagte der Sprecher der Polizeiinspektion im niedersächsischen Diepholz. Das tragische Unglück ereignete sich demnach beim Spielen auf einem auf Schienen stehenden ehemaligen Bergwerkswaggon auf dem Gelände eines Waldpädagogikzentrums in Schwaförden südlich von Bremen.