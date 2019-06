Salzburger zündete Müll in Lift an: Geständnis

Er lebte einst in dem Wohnhaus in Salzburg-Itzling, in dem er in der Nacht auf den 21. März den Brand legte: Dazu zündete der angeklagte Salzburger (34) nach einen Müllsack im Lift des Hauses an, gestand dies beim Prozess im Landesgericht Salzburg. Zu zwei Jahren teilbedingter Haft wurde er verurteilt. Nicht rechtskräftig, da die Staatsanwältin Berufung ankündigte.