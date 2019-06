In diesen Fällen sagen wir Danke!

Kulantes Bahnunternehmen

Zwei Zugtickets für eine Reise nach Prag im Wert von 100 Euro hatte Manfred T. am Schalter eines privaten Bahnunternehmens auf dem Hauptbahnhof in Wien gekauft. Als seine Frau dann leider krank wurde, wandte sich der Wiener an das Kundenservice und bat um Stornierung der Bahnkarten. „Mein Ersuchen wurde mit der Begründung abgelehnt, dass das nur bei Onlinebuchungen möglich sei“, teilte der Leser der Ombudsfrau mit. Wir haben uns an Regiojet gewandt und eine erfreuliche Nachricht erhalten: Ausnahmsweise werden die Tickets auf einen neuen Wunschtermin unseres Lesers umgebucht.