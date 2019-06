Viel Kritik an steirischer Mini-Gemeinde

Der Landesrechnungshof übt harsche Kritik an der 600 Einwohner zählenden Gemeinde Niederwölz im obersteirischen Bezirk Murau. In der Amtszeit von Altbürgermeister Walter Koller sei vieles im Argen gelegen, schlussfolgern die Prüfer. So wurden etwa bei der Personalverwaltung und den Gemeindefinanzen teilweise schwere Mängel festgestellt und auch Vergabevorgänge kritisch beurteilt.