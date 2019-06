Mit Pistole Sanitäter zu Heimfahrt gezwungen

Ein 26-jähriger Pinzgauer, der im März in Mittersill zwei Sanitäter des Roten Kreuzes mit einer Schreckschusspistole bedroht haben soll, damit sie ihn mit dem Rettungsauto nach Hause fahren, ist am Dienstag am Landesgericht Salzburg wegen schwerer Nötigung verurteilt worden. Er erhielt neun Monate bedingte Haft. Der Angeklagte sprach von einer dummen Aktion im Rausch und entschuldigte sich.