Immer mehr Hunde folgen Besitzern zum Arbeitsplatz

Im „Krone“-Haus im 19. Bezirk gibt es mehr Hunde als Menschen, wird gescherzt. Hinter jedem Tisch und jeder Ecke lugt ein Vierbeiner hervor. Der Portier ist stets mit Leckerlies ausgestattet. So geht es in vielen Bürohäusern in Wien zu. Der „Hund am Arbeitsplatz“ ist bereits unter den Top Drei Benefits für Jobsuchende in Österreich, wie die Karriere-Plattform Xing in einer Umfrage herausgefunden hat. Das hat auch seine Gründe und zwar durchaus positive.