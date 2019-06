Mit der „Krone“ zum Prater Catchen!

Das Prater Catchen verleiht dem traditionsreichen Wrestling-Sport in Wien seit 2017 neuen Glanz. Bereits zum dritten Mal lockt der Wiener Prater Actionfans mit einem Event der Extraklasse: Am 5. und 6. Juli kämpfen nationale und internationale Wrestling-Stars wieder unter vollem Körpereinsatz um den heißbegehrten Prater-Pokal. Die Kämpfe finden dieses Jahr an zwei Tagen statt: Die Vorrunden am Freitag, 5. Juli und die Hauptkämpfe am Samstag, 6. Juli, jeweils ab 19.30 Uhr im Zelt der Liliputbahn. Actionliebhaber kommen damit dieses Jahr voll auf ihre Kosten.