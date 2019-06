Sprungturm-Kletterer im Wiener Stadionbad

„In solchen Fällen wird von der Polizei geprüft, ob ein Delikt vorliegt und wir wirken dann unterstützend für die Sicherheitskräfte des Freibades. In diesem Fall handelte es sich um eine Sachbeschädigung, da die Netze rund um den Turm zerschnitten wurden. Zudem wurde eine Gefährdung der körperlichen Sicherheit angezeigt, da die Springer nicht nur für sich selbst, sondern auch für die anderen Badbesucher eine Gefahr darstellen. In solchen Vorfällen ist immer eine Zusammenarbeit mit der Stadt Wien angestrebt, damit so etwas nicht erneut passiert“, heißt es bei der Pressestelle der Polizei Wien.