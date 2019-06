ÖKV äußert sich zu Vorwürfen durch Hundeaussteller

Bei der gigantischen Hundeschau in Wels kamen am vergangenen Wochenende über 20.000 Hunde und ihre Aussteller zusammen, um in den diversen Schauringen um die begehrten Preistrophäen zu rittern. Bereits im Vorfeld war die zu erwartende Sommerhitze ein großes Thema für den ÖKV, man fürchtete in Autos zurückgelassene Vierbeiner. Daher brachte der Verband am gesamten Gelände Plakate an und hinterlegte Flyer auf Windschutzscheiben. „Es gab laufend Durchsagen, Mitarbeiter der Veterinärteams haben Kontrollgänge am Parkplatz durchgeführt. Wir haben außerdem zwei Notfallnummern angegeben, um im Bedarfsfall schnell einschreiten zu können“, so ÖKV-Pressesprecherin Katja Wolf. Zudem durfte jeder Hund das Messegelände kostenfrei betreten, sofern eine gültige Tollwutimpfung nachgewiesen werden konnte.