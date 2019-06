Tote und Verletzte bei Erdbeben in Südwestchina

Bei einem schweren Erdbeben in der südwestchinesischen Provinz Sichuan sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 130 Menschen wurden nach aktuellen Zählungen verletzt, wie Staatsmedien am Dienstag berichteten. Das Beben, dessen Epizentrum in der Gemeinde Changning nahe der Stadt Yibin lag, erreichte die Stärke 6,0.