Eine Kräuterschnecke für den guten Zweck

Für einen guten Zweck packte die „Kärntner Krone“ auch bei den bereits 10. Engagementtagen wieder mit an. Am Montag errichteten wir gemeinsam mit Kräuterexpertin Sabine Pepper eine Kräuterschnecke beim und für das Familien-Service der Alpen-Adria-Universität in Klagenfurt. Die Kinder schaufelten fleißig.