Baby lag mit Abfall in zugeknotetem Müllsack

Im Garten eines Hauses im nordrhein-westfälischen Kierspe hat die Polizei ein lebendes Neugeborenes im Abfall gefunden. Der Säugling wurde in letzter Minute aus einem zugeknoteten Müllsack gerettet. Die 31-Jährige Mutter war zuvor mit Blutungen im Klinikum Hellersen behandelt worden und sitzt in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Das kleine Mädchen ist inzwischen nicht mehr in akuter Lebensgefahr.