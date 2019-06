Panik und Verletzte am Rande der NBA-Meisterfeier

Rund zwei Millionen Menschen haben am Montag in Toronto den ersten NBA-Titel der Basketballer der Raptors begeistert gefeiert. Am Rande der Veranstaltung kam es allerdings zu einem Zwischenfall: Vier Menschen wurden laut Polizei angeschossen, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Drei Verdächtige sitzen in Haft. Die Hintergründe der Schussabgaben sind noch unklar.