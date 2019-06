Wir verlosen Hütte und Saisonkarten fürs Strandbad

So könnt Ihr mitmachen!

Doch keine Panik - wir können helfen! Jeder, der einen Sommer-Moment im Strandbad Klagenfurt mit der Kamera einfängt, kann nun sein Glück versuchen: Wie auch in den vergangenen Jahren verlosen die „Kärntner Krone“ und die Stadtwerke eine der begehrten Badehütten im Strandbad Klagenfurt. Mit dabei sind außerdem noch fünf Saisonkarten für Freunde und Familienmitglieder! Mitmachen ist kinderleicht - einfach oben ein Foto hochladen und das Gewinnspielformular ausfüllen. Das Motto: „Die Krone und ich!“ Einsendeschluss ist übrigens am Sonntag, 23. Juni.