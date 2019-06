Der Hitze-Juni: 5 Grad wärmer als im Schnitt

20,7 Grad - das ist die in der Landeshauptstadt gemessene Durchschnittstemperatur in diesem Juni. Das langjährige Mittel liegt bei 17,2 Grad. Im Pinzgau, konkret in Zell am See, hatte es durchschnittlich 19,6 Grad. Das langjährige Mittel beträgt 15,1 Grad. Damit ist der heurige Juni was die Temperaturen betrifft auf Rekordkurs. Immerhin gab es auch schon mehrere Tage, an denen die 30-Grad-Marke deutlich überschritten wurde.