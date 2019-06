Electric Love Festival: Neue Stage und Top-Acts

Erstmals wird es eine eigene Techno-Bühne geben! Bislang war der Techno ausschließlich am Samstag im Club Circus vertreten, jetzt hat er mit der Honeycomb Techno eine eigene Stage bekommen, auf der alle drei Tage von 4.- bis 6. Juli fast 30 Artists performen werden. Am Line Up stehen zum Beispiel Sven Väth, UMEK, Pan Pot, Klaudia Gawlas oder Enrico Sangiuliano, also echte internationale Leckerbissen. Aber auch die österreichischen Techno Artists bekommen ihre Aufmerksamkeit.