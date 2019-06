Nach Protesten von Blinden: Geisterpoller versetzt

Appell an Transportdienste

„Für uns ist das nun eine gute Lösung“, meint Kurt Prall vom KMS. Die MA 28 betont, dass man in ständigem Kontakt mit Interessensverbänden sei, um auf deren Bedürfnisse eingehen zu können. „Wir appellieren aber auch an die Transportdienste, künftig nicht mehr illegal auf dem Gehsteig zu parken“, erklärt Sprecher Matthias Holzmüller.