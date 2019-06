„Wir fliegen nicht wie Cowboys ins Gewitter“

Bereits seit 1977 steigen ehrenamtliche Piloten der Hagelabwehr Krems - eine von nur zwei in ganz Österreich - auf einem Gebiet von über 1000 Quadratkilometern in die Lüfte, um zu verhindern, dass Hagel rund um Krems und Langenlois den Boden erreicht. Mittlerweile hat der Verein zwölf Einsatzpiloten sowie weitere fünf in Ausbildung. Eine von den nur drei Frauen der Truppe ist die hauptberufliche Fluglehrerin und -prüferin Andy Zsifkovits, die 2002 Österreichs jüngste Flugschülerin war, und seit 2014 mit an Bord ist. „Durch einen glücklichen Zufall konnte ich Teil der Mannschaft werden“, erzählt die 33-jährige Mutter einer kleinen Tochter im City4U-Interview am Flugplatz in Krems.