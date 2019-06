Verwandlung: „Ich möchte kein Geschlecht haben“

# „Ich bin stolz, ein Freak zu sein“

„Ich würde nichts daran ändern, wie ich jetzt lebe. Ich möchte, dass Leute verstehen, dass es ok ist, zu sein, wie man ist“, setzt Jareth als Statement im Interview. „Ein Alien zu sein, ist mehr als ein Geschlecht“, sagt er außerdem bereits zu Beginn. Als professioneller Make-Up-Artist weiß Jareth genau, wie man Akzente setzt und beweist dies auf jedem seiner Bilder. In seiner Bildergalerie auf Instagram kann man seinen Look bestaunen.