Mordfall Lehen: Richter entscheiden über U-Haft

Der 34-Jährige, der vom prominenten Salzburger Strafverteidiger Kurt Jelinek vertreten wird, war am Freitag gegen 18 Uhr außerhalb von Salzburg geschnappt worden – nach „Krone“-Informationen soll der Zugriff in Wien stattgefunden haben. Er wurde dann bis Samstagmittag im Polizeigefängnis in der Alpenstraße in Gewahrsam gehalten, dort verhört und am frühen Samstagnachmittag in die Justizanstalt in Puch-Urstein überstellt.