Grüß Gott, liebe Leser der „Krone“!

An die so sympathische Analyse von Franz Welser-Möst musste ich denken, als ich vor einigen Tagen für Fernsehaufnahmen in Oberösterreich unterwegs war. In Bad Ischl habe ich den Besitzer der Kaiservilla, Markus Emanuel Habsburg-Lothringen, getroffen, der mir begeistert von seiner Liebe zur Musik erzählt hat. In St. Martin im Innkreis durfte ich an der örtlichen Musikschule mit einem jungen Schlagzeugkollegen, der an der dortigen Musikschule seinen Unterricht bekommt, musizieren.