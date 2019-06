Prügelei in Lokal endet für Opfer im Spital

Ein 40-jähriger Mann ist am Freitagvormittag in einem Lokal in der Sechshauser Straße im Wiener Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus von einem Rumänen (31) mit der Faust so heftig ins Gesicht geschlagen worden, dass er auf den Boden stürzte und sich schwere Kopfverletzungen zuzog. Er befindet sich auf der Intensivstation im Krankenhaus.