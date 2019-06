Politik-Skandal gibt Sommertheater mehr Brisanz

Vor gut 20 Jahren traute sich Otto Schenk nicht, das äußerst kritische Stück im Theater in der Josefstadt in Wien, in dem es auch spielt, aufzuführen. Es basiert auf der wahren Geschichte eines jüdischen Schauspielers, der sich als uriger Tiroler verkleidet, um trotz Nazi-Ideologie weiter am Theater arbeiten zu können. Ein Aufreger und Erfolg damals, erfährt die aktuelle Aufführung im Wilheringer Sommertheater durch das kürzliche Politik-Beben in Österreich zusätzlich Brisanz.