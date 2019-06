„Gay Cops“ kämpfen gegen Diskriminierung

Hosp unterrichtet mittlerweile drei Stunden an der Polizeischule in Vorarlberg über den Umgang mit homosexuellen Polizisten und Bürgern. Im Innenministerium war er in einer Arbeitsgruppe zur sexuellen Orientierung und wollte erreichen, dass dieses Fach fixer Bestandteil der Ausbildung wird. Unter dem letzten Innenminister ist die Mappe jedoch in der Schublade verschwunden. „Es gibt viele Menschen, die sich nach außen hin tolerant geben, Entscheidungen dann aber doch ganz anders treffen. Vielleicht haben sie sich einfach nie mit der Thematik so richtig auseinandergesetzt. Ich lade jeden ein, mit uns in Kontakt zu treten. Ich halte auch immer gerne Vorträge - und wenn ich in der Nacht von Wien wieder zurück nach Vorarlberg fahre.“ Denn „Gay Cops Austria“ und seine Ziele sind für Josef Hosp eine Herzensangelegenheit, damit junge Kollegen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung nicht die gleichen Anfeindungen erleben müssen.