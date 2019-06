SCS wird zum Hotspot der weltbesten Riversurfer

Citywave ist eine stehende, künstliche Deep-Water Welle, auf der es möglich ist, mit echten Surfbrettern zu surfen. Entwickelt wurde sie von Rainer und Susi Klimaschewski, zwei Ingenieuren aus München. Mittlerweile ist das Surfsystem in zahlreichen Städten weltweit in Betrieb. Im Rahmen des Contests wird es nun auch bei Wien zu sehen sein. Das Sport-Event beginnt am Samstag um elf Uhr mit den Vorrunden, die Finals werden am Sonntag zwischen 09 und 15 Uhr ausgetragen. Am Samstagabend steigt außerdem ab 19 Uhr die World Tour Riders Party, auf der die Zuschauer gemeinsam mit den Surf-Stars zu DJ Sound by Radio Superfly feiern. Für gute Unterhaltung ist also auch für jene gesorgt, die selbst nicht aufs Brett steigen.