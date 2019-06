Das sind die skurrilsten Bücher für Erwachsene

#2. Das Klorakel

Ähnlich einer Schneeflocke hat auch jeder einzelne Stuhlgang seine ganz eigene Beschaffenheit. Aber was bedeutet sie? Und was sagt die Farbe aus? Die Autpren Josh Richman und Dr. med. Anish Sheth analysieren in ihrem Buch „Das Klorakel“ treffend und mit einem Augenzwinkern die Gesundheit des Lesers anhand seines großen Geschäfts.