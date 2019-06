Unendliche Liebe

Tagelang lag „Senta“ apathisch in ihrem Körbchen im Tierheim Arche Noah in Graz. Verweigerte das Futter. Trauerte sichtlich. Jetzt besteht aber Hoffnung für den treuen Vierbeiner: Ein Herrl, das nach dem Tod seines Dackels so tieftraurig war wie „Senta“, hat sie am Freitag zu sich geholt. Gemeinsam mögen sie von der Trauer in eine Zukunft voller Glück gehen, das wünschen wir ihnen von ganzem Herzen.