Hier gehen am Wochenende in Salzburg die Partys ab

Die Beachpartys während der Sommermonate sind in Salzburg kaum wegzudenken. Der Startschuss fällt mit der Sause in Scheffau am 12. Juli. Nur einen Tag später, am 13. Juli, geht es in gleich drei Gemeinden richtig rund: Seefeste werden in Mattsee, in Faistenau und in Zell am See gefeiert.