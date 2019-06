Das kann man am Wochenende in Wien erleben

Die verkürzte Woche ist um und auch die nächste ist mit einem Feiertag gesegnet. Doch bevor es so weit ist, steht endlich das Wochenende vor der Tür und das erstrahlt ganz in den Farben des Regenbogens. Immerhin findet am Samstag das Highlight der diesjährigen EuroPride in Wien statt: Die Regenbogenparade. Was am Wochenende sonst noch alles los ist, hat City4U aufgelistet.