„Wir müssen jetzt auf das Image im Ausland achten“

Dass Österreich etwas in der internationalen Fernseh- und Filmlandschaft zu sagen hat, ist nicht erst seit Christoph Waltz bekannt. So wurden etwa am Donnerstagabend in Wien die Semifinalisten der Emmy Awards von österreichischen und internationalen Juroren gekürt - und das bereits zum sechsten Mal. Wer schlussendlich das Rennen um die „Oscars des Fernsehens“ machen wird, wird sich bei der 47. Award-Show am 25. November in New York City zeigen. Am Donnerstag jedenfalls stand Wien im Fokus der internationalen Fernsehwelt.