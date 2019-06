Die Binnington-Story: Geschichte wie aus Hollywood

Die größte Aufholjagd

Die Partie in Boston füllte in St. Louis gleich zwei Stadien, die Public Viewings in der Eishockey- sowie in der Baseball-Arena waren beide restlos ausverkauft! Anfang Jänner war St. Louis das schlechteste aller 31 NHL-Teams. „Damals hätte niemand mehr einen Cent auf uns gewettet“, weiß Stürmer Patrick Maroon. Was folgte, war die verrückteste und größte Aufholjagd der NHL-Geschichte. Begonnen hatte alles im Jänner bei einer Frust-Party der Blues-Spieler. Bei der der Klassiker „Gloria“ aus dem Jahr 1982 gespielt wurde. Ein Song, der das Team und die ganze Stadt jetzt ein halbes Jahr auf der unglaublichen Reise zum Stanley Cup begleitete.