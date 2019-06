Italo-Stimmung: Willkommen bei „Graz al dente“

Mailand, Rom, Jesolo, Venedig, Graz - im Gleichklang marschierten am Donnerstag die italienischen Urlaubsdestinationen und die Murmetropole (was die Temperaturen betrifft) locker über die 30-Grad-Grenze. Die angekündigte Hitzewelle ist also eingetroffen - und sorgt auch für die Qual der Kleiderwahl.