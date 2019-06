DNA-Auswertung bestätigt den Wolfriss in Großarl

Bereits am 22. Mai fand ein Landwirt in Großarl ein totes und ein schwer verletztes Schaf. Der Verdacht lag nahe, dass die Tiere von einem Wolf attackiert worden sind. Daher wurden auch Proben entnommen. Und die DNA-Analyse bestätigt nun den ersten Wolf-Angriff in Salzburg im heurigen Jahr. Am Tag zuvor war eine tote Ziege in Abtenau entdeckt worden. Hier konnten aber keine Wolfsspuren gefunden werden. Und der Riss eines Lamms am 16. Mai in Bad Hofgastein dürfte laut DNA-Probe auf einen Fuchs zurückgehen. Die letzten bestätigten Angriffe durch einen Wolf gab es im Mai 2018 in Eben und in Hüttau.