„Cooling Center“ eröffnet in Wiener SCN

Die Sommer werden immer heißer und extremer - was auch die ZAMG in einer Studie über den Sommer 2018 belegte - der Klimawandel ist wirklich nicht mehr zu leugnen. Gerade in Großstädten wie Wien leiden vor allem ältere, kranke Menschen und Kinder an der extremen Hitze. Nach dem kältesten Mai hat der Sommer erst vor kurzem so richtig begonnen, die Stadt glüht aber bereits. Aus diesem Grund öffnet am Freitag, 14. Juni Wiens erstes Cooling Center im Shopping Center Nord. City4U weiß, was die Hitzegeplagten dort erwartet.