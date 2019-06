Tickets für das Neuhauserfest!

Da fliegen die Fetzen, wenn am 10. August die STIHL Timbersports Staatsmeisterschaft am Neuhauserfest (9.8. bis 11.8.) ausgetragen werden. Am Vortag heizt Entertainer Harry Prünster beim Witzeabend die Stimmung an. Es warten ein Meet & Greet, Tageseintritte und Festpässe! Mehr Infos zum Festwochenende unter: facebook.at/neuhauserfest