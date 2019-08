Auf der Suche nach versteckten Orten in Wien

Doch auch beim Urban Exploring gibt es Regeln: Zum Beispiel soll nichts an den Orten verändert oder zerstört werden. Vandalismus und Graffiti sind tabu und die Explorer sind stets in Gruppen oder zumindest zu zweit unterwegs. Das ist auch gut so, denn das Ganze ist natürlich nicht ganz ungefährlich. Auch rechtlich gesehen bewegen sich die Abenteurer in einem Graubereich. Viele von ihnen holen sich deswegen die Erlaubnis des Inhabers von einem gewissen Gebäude.

Außerdem werden die Gebäude, bevor sie betreten werden, akribisch erkundet. Es werden Pläne erstellt und die richtige Ausrüstung mitgenommen. Welche Einstiegsstelle ist am sichersten? Welches Equipment benötigt man? Dies sind nur einige der Fragen, die vor jeder Tour geklärt werden müssen.