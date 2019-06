Tickets für die Mühlviertel Classic!

Am 20. Juni findet ein „Best of“ mit Walter Kammerhofer und Max Mayerhofer, am 21. Juni Marc Pircher und am 22. Juni „The Rats Are Back“ statt: Die Mühlviertel Classic lockt nicht nur untertags unzählige Zaungäste entlang der Strecken an, sondern bietet auch abends volles Programm. Und für diese Events im Hotel Gugwald kann man sich noch Plätze sichern. Weitere Infos zum Event unter: www.muehlviertel-classic.at