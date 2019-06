Luxus-Paket für das Musikfestival Steyr!

Kulturbegeisterte werden sich über das Luxus-Paket zum Musikfestival Steyr freuen: Für 2 Personen geht’s von 26. Bis 29. Juli 2019 ein Wochenende nach Steyr mit allem was dazugehört: Aufenhalt im 4-Sterne-Hotel Minichmayr in Steyr, einem Besuch im BMW Motorenwerk Steyr und 2 Stage-Tickets für die Vorstellung von „CABARET“ am 27. Juli. Übrigens fahren die glücklichen Gewinner im topmodernen BMW vor, der ihnen da gesamte Wochenende zur Verfügung steht. Außerdem haben weitere 4 Personen mit ihrer Begleitung die Chance auf Stage-Tickets für die Vorstellung am 1. August. Weitere Infos zum Musikfestival unter: www.musikfestivalsteyr.at