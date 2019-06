Last-Minute-Tipps: So rockt ihr die EuroPride

Die Parade ist nicht nur eine Demonstration - man feiert auch gemeinsam die Toleranz und den Zusammenhalt - da sind Partyartikel auch nicht fehl am Platz! Hüte, Federboas und viele Partyutensilien gibt es beispielsweise auf der Mariahilfer Straße bei „Holy & Hell“ gibt es auf zwei Stockwerken alles, was das Herz begehrt. Jedes noch so langweilige Outfit kann hier auf jeden Fall noch bunt gemacht werden!