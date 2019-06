Historisch! Erstmals haben wir DREI in den Top-10

Nächste Erfolgsmeldung von Österreichs Leichtathletik-Stars! Erstmals befinden sich gleich drei rot-weiß-rote Athleten in der IAAF-Weltrangliste unter den Top Ten. Dabei rückte Diskus-Rekordler Lukas Weißhaidinger durch seinen Sieg in Rehlingen (GER) in der diesen Mittwoch veröffentlichen Liste erstmals auf den vierten Platz vor - das höchste Ranking, das je ein Österreicher im World Ranking eingenommen hat. Siebenkämpferin Verena Preiner verbesserte sich durch ihren sensationellen Sieg am Pfingstwochenende in Arona auf Gran Canaria vom 13. auf den siebenten Platz und liegt nur noch einen Rang hinter Ivona Dadic, die freilich erst am 29./30. Juni in Ratingen ihren ersten Mehrkampf dieser Freiluftsaison bestreitet.