Drei Kennzeichen-Diebe konnten überführt werden

Das Trio stahl am Abend des 19. Mai im Stadtgebiet von Salzburg die Kennzeichen eines Fahrzeuges und montierte sie anschließend an ihrem Fahrzeug. Dann fuhren die drei Männer zu einer Tankstelle in Hallwang und betankten den Pkw sowie mehrere Kanister mit Diesel. Danach fuhren sie ohne zu bezahlen davon.