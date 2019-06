Zwei 14-Jährige aus Geländewagen geschleudert

Auf dem Privatgrund der Eltern in Straßwalchen kurvte am Mittwochnachmittag ein 14-Jähriger herum. Auf dem Beifahrersitz war sein gleichaltiger Freund. Plötzlich überschlug sich das Fahrzeug an einer leichten Böschung in Richtung zur Mondseer Bundesstraße und die beiden Jugendlichen wurden aus dem Gefährt geschleudert. Die Burschen wurden verletzt ins Spital gebracht.