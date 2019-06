Landhotel Mönichwalderhof

In der Oststeiermark eingebettet, liegt das Blumendorf Mönichwald in der Joglland-Waldheimat. Im idyllischen Ortskern finden Sie unser familiär geführtes Landhotel, auf 580 m Seehöhe vor. In unserem Hotel erwartet Sie eine gemütlich charmante Atmosphäre für kraftspendende Urlaubstage. Erleben Sie einen sanften Sommerurlaub fernab von überfüllten Stränden und Badeseen! Wanderliebhaber, Gartenfreunde und Genießer kommen bei uns bestimmt nicht zu kurz.