Periodenunterwäsche ist ab jetzt auch sexy

Periodenunterwäsche muss dichthalten, antibakteriell sein und angenehm zu tragen sein. Das können bereits alle. Doch eines hatten sie alle gemein: Sie sahen alles andere als sexy aus. Das will Sian Hickey, eine angehende Designerin nun ändern und hat in ihren Abschlusskollektion eine sexy Dessouslinie präsentiert. Der Clou: Alle Modelle sind „period proof“. Hickey hat die Materialien für die auslaufsichere Verstärkung in den Höschen sogar in Universitätslabors getestet. „Ich wollte versuchen, periodenfeste Dessous herzustellen, die ich mit Stolz tragen würde und die Frauen sich sexy fühlen lassen - auch wenn sie gerade ihre Periode haben.“