Fix: Austria trennt sich von vier Spielern

Uros Matic absolvierte in der abgelaufenen Saison 35 Pflichtspiele für die Austria, erzielte dabei sechs Tore und steuerte fünf Assists bei. Innenverteidiger Igor kam 2018/19 in 30 Partien zum Einsatz, Linksverteidiger Cristian Cuevas in 19 Matches. Der langjährige Austrianer Thomas Salamon, aus der eigenen Akademie, brachte es zwischen 2014 und 2019 auf 102 Einsätze für Austria Wien.