SPÖ-Ortsgruppe außer Kontrolle: Ruf nach Folgen

Die Facebook-Postings der SPÖ-Ortsgruppe Langenzersdorf haben zuletzt erneut für Aufregung gesorgt. Am Mittwoch forderte deshalb Bernhard Ebner, Geschäftsführer der ÖVP Niederösterreich, in einem offenen Brief die Sozialdemokraten auf, Konsequenzen zu ziehen. Die SPÖ Langenzersdorf habe mit „Untergriffigkeiten, Beleidigungen und Verleumdungen das erträgliche Maß bei Weitem überschritten“, hielt Ebner im an Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda gerichteten Schreiben fest. Gefordert wird, die Urheber zur Verantwortung zu ziehen und die betreffenden Personen auszuschließen. Niederösterreichs SPÖ-Landeschef Franz Schnabl kündigte eine Prüfung an.