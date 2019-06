Salzburgs Fachhochschule kooperiert mit Namibia

Die NUST ist mit sechs Fakultäten - Management Sciences, Human Sciences, Engineering, Health & Applied Sciences, Computing and Informatics, Natural Resources & Spatial Sciences - und mehr als 11.000 Studierenden die zweitgrößte Universität des 2,3-Millionen-Einwohner-Landes. Nach ersten gemeinsamen Aktivitäten zwischen den Studiengängen „Innovation und Management im Tourismus“ der Fachhochschule Salzburg sowie „Hospitality and Tourism“ der NUST in den vergangenen beiden Jahren fand nun bei einem Symposium zum Thema „Nachhaltiger Tourismus“ die Unterzeichnung der Vereinbarungen in Windhoek, der Hauptstadt Namibias, statt. Konkret gibt es zwei Vereinbarungen: eine zum Austausch von Studierenden und Lehrenden und eine zur Partnerschaft über das Erasmus-Programm.