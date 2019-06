Bankomatsprenger haben auch Geld erbeutet

„Drive in“-Bankomat in Hart

Der Geldautomat in Hart sei sehr stark frequentiert. „Der Bankomat ist verkehrstechnisch günstig gelegen. Er steht nahe an der Grenze zu Italien und Slowenien. Flüchten kann man hier leicht“, so ein Polizist. Das Sprengstoffkundige Organ (SKO) aus Graz war am Dienstag vor Ort. Unklar ist jedoch weiterhin, welches Mittel zur Sprengung verwendet wurde.